Calciomercato Juventus, super effetto domino nella Liga e non solo. Coinvolti l’Atletico Madrid e il Chelsea.

Sono tanti i giocatori bianconeri in questo momento dal futuro incerto. Altrettanti, inoltre, i nomi monitorati da Cherubini per acuire le risorse dello scacchiere di Allegri. Quest’ultimo è atteso domani dal delicato incrocio con il Sassuolo, più che importante per consolidare ulteriormente il quarto posto.

Dopo aver battuto la Fiorentina con i gol degli ex ed essere approdata in finale di Coppa Italia, la Vecchia Signora sa bene di doversi adesso garantire quegli introiti Champions League fondamentali da un punto di vista economico per il respiro di Agnelli e per permettere un buon margine di manovra la prossima estate alla dirigenza.

Calciomercato Juventus, Morata e non solo: effetto domino con Atletico e Chelsea

Questa sarà alle prese con plurime questioni, a partire da quelle legate alle diverse sortite previste a fine anno. Molto interesse ha però suscitato anche la ricostruzione di Marca.com, secondo la quale si potrebbe prossimamente assistere ad un triplice incrocio.

La Juventus è infatti interessata a Renan Lodi dell’Atletico e Marcos Alonso del Chelsea. Quest’ultimo piace molto anche all’Atletico Madrid, dal quale i Blues hanno attinto in prestito Saul Niguez fino a fine campionato.

Infine, ma non affatto per importanza, troviamo la vicenda Morata. Arrivato per la seconda volta a Torino dopo le difficoltà incontrate per arrivare a Dzeko, lo spagnolo è attualmente ancora di proprietà dei Materassi ma vorrebbe restare in bianconero. C’è però da abbassare la pretesa dei biancorossi, che attualmente continuano a chiedere 35 milioni.