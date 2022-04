Calciomercato Juventus, sprint per il dopo Alex Sandro: ha già detto sì

Servono diversi rinforzi alla Juventus nella prossima sessione di calciomercato: l’obiettivo è ringiovanire la rosa di Allegri.

Innesti giovani, di qualità, che possano aprire un nuovo ciclo vincente. La Juventus ha già preso una decisione molto importante, non rinnovando il contratto di Paulo Dybala. Questo “obbligherà” il club a fare un colpo in attacco, ma non sarà solo quest’ultimo reparto ad avere delle novità. Allegri – e anche i tifosi – attendono volti nuovi praticamente in tutte le zone.

Si guarderà con attenzione la lista dei futuri svincolati, giocatori che potranno essere ingaggiati a parametro zero dopo la scadenza del loro contratto. Ma senz’altro nella lista dei possibili acquisti ci sono nomi importanti, per i quali bisognerà duellare con gli altri top club italiani e stranieri. Sono tanti i calciatori che vengono accostati ai bianconeri ormai da settimane.

Calciomercato Juventus, Emerson Palmieri in vantaggio su Lodi

La Juventus pare destinata a cercare l’erede di Alex Sandro, che è in scadenza nel 2024 e non è più giovanissimo. Dunque un nuovo laterale sinistro in arrivo, con una corsa a due che sembra vedere però un calciatore avvantaggiato sull’altro. Secondo quanto riporta infatti Tuttosport, potrebbe decollare a breve la trattativa per Emerson Palmieri. L’ex Roma, di proprietà del Chelsea ma oggi al Lione, non è considerato un intoccabile da Tuchel e gli inglesi lo lascerebbero partire. Tanto più che ha anch’egli il contratto in scadenza nel 2024 e dunque poi si correrebbe il rischio di perderlo a parametro zero. Emerson Palmieri del resto sarebbe felicissimo di vestire il bianconero, dove ritroverebbe tanti compagni di nazionale. Tuttavia rimane anche in piedi la pista che porta a Renan Lodi dell’Atletico Madrid.