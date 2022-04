Calciomercato Juventus, fulmine a ciel sereno Morata: ribaltone shock

I tifosi bianconeri si aspettano decisamente grandi cose dal prossimo calciomercato estivo della Juventus. Rinforzi per sognare in grande.

In questa stagione gli obiettivi principali della squadra di Allegri sono sfumati. Lo scudetto è ben presto diventato una corsa in salita e nemmeno le titubanze di chi sta davanti ha favorito un rientro in gruppo di Morata e compagni. Che in Champions League hanno fermato la loro marcia agli ottavi di finale, deludendo le aspettative dei supporters.

Ecco perché nel corso del prossimo calciomercato la Juve dovrebbe operare dei cambiamenti importanti. Non solo in attacco, dove bisognerà trovare l’erede del partente Dybala. Ma anche nelle altre zone del campo, del resto per aprire un nuovo ciclo vincente c’è assolutamente bisogno di innesti di qualità. Tuttavia in attacco rimane anche da capire quale sarà il futuro di Alvaro Morata.

Calciomercato Juventus, si stringe per Raspadori e Frattesi

Secondo quanto riporta il quotidiano “La Stampa” la posizione dello spagnolo è sempre in bilico. Le richieste dell’Atletico sono alte, bisognerà capire se la Juventus lo tratterrà o meno, se si riuscirà a trovare un punto d’incontro con i colchoneros. Di sicuro Allegri ha sempre dimostrato grande fiducia nei confronti dello spagnolo e gli sta dando ampio spazio.

Supermarket #Sassuolo sempre aperto e la #Juventus sta trattando #Raspadori e #Frattesi per prendersi due giovani italiani di talento. #Allegri deve rifondare l'attacco che perderà #Dybala mentre la posizione di #Morata è sempre più in bilico (#LaStampa) pic.twitter.com/cxxtDZp07U — Giovanni Capuano (@capuanogio) April 24, 2022

In ogni caso i bianconeri stanno accelerando su due obiettivi proprio per assicurarsi giovani di talento che possano sopperire alle partenze. Per l’attacco si cerca di stringere per Raspadori, altro giocatore di qualità è Frattesi. Centrocampista con buone doti offensive: i bianconeri vogliono anche lui.