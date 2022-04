Calciomercato Juventus, altro rinnovo in agenda | La situazione

Il calciomercato della Juventus continua ad essere uno degli argomenti più seguiti dai tifosi che si aspettano grandi colpi in estate.

La dirigenza ha intenzione di cambiare diverse pedine, alla fine della stagione attuale si faranno tutte le valutazioni del caso riguardo i possibili acquisti e le possibili cessioni. Tuttavia è lecito pensare che la Juventus si stia già muovendo sul mercato su alcuni obiettivi che si è prefissa. Perché mister Allegri attende dei rinforzi in tutte le zone del campo e non bisogna farsi trovare impreparati, vista la concorrenza.

Che sia in difesa o in attacco, la Juve necessita di elementi di spessore internazionale che possano essere delle colonne della squadra per diversi anni. Nel frattempo però bisogna gestire nel migliore dei modi anche i calciatori che sono già in organico, oltre a quelli che sono in prestito altrove. La Juventus si è impegnata in questo periodo a rinnovare alcuni contratti come quelli di Perin e Cuadrado. E all’orizzonte paiono esserci altri accordi.

Calciomercato Juventus, pronta un’offerta di rinnovo anche per Rugani

Come ha infatti sottolineato Tuttosport, il club bianconero ha messo in agenda il rinnovo di Daniele Rugani, legato al club da un accordo fino a giugno 2024. L’ex Empoli si è fatto sempre trovare pronto quando è stato chiamato in causa e la Juve vorrebbe tenerlo in organico. Tuttavia l’offerta da sottoporre al calciatore dovrebbe essere al ribasso rispetto all’attuale stipendio da 3.5 milioni di euro. La difesa sarà uno dei reparti che potrebbe subire le maggiori modifiche visto il futuro incerto di Chiellini e le possibili novità sulle corsie esterne.