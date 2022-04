Calciomercato Juventus, colpo di scena Rudiger: svolta UFFICIALE

By

Calciomercato Juventus, le parole di Tuchel non lasciano spazio ad alcun tipo di interpretazione: Rudiger dice addio al Chelsea.

Da un paio di mesi a questa parte, il futuro di Antonio Rudiger sta catalizzando in maniera quasi spasmodica l’attenzione degli addetti ai lavori. Il centrale difensivo tedesco, finito nel mirino di diversi top club – tra cui Real Madrid e Juventus – non rinnoverà il suo contratto con il Chelsea in scadenza nel 2022.

A darne conferma ufficiale ci ha pensato lo stesso allenatore dei Blues, Tuchel, che ha fornito maggiori dettagli a riguardo alla stampa. Ecco le sue parole: “Lo scenario che si è creato è che vuole andare via: mi ha informato di questa sua decisione nel corso di un colloquio privato. Io e il club le abbiamo provate tutte, ma a causa delle sanzioni economiche, avevamo le mani legate. Si tratta comunque di una figura chiare, e lo resterà fino al termine della stagione: un punto di riferimento nello spogliatoio, che infonde coraggio ma del quale in molti hanno paura.”

Calciomercato Juventus, l’annuncio di Tuchel sul futuro di Rudiger

Insomma, Rudiger lascerà il Chelsea: a nulla sono valsi i tentativi da parte del club londinese di provare a convincere il “colosso” ex Roma, che a questo punto è libero di accordarsi con qualsiasi altro club. Nelle ultime ore, è ritornata prepotentemente in auge la candidatura del Real Madrid, con i Blancos che avrebbero messo sul piatto un contratto quadriennale per provare ad accontentare le richieste del classe’93, alla ricerca di una nuova esperienza.