Sassuolo-Juventus, assenza last minute per Allegri | “Potrebbe non partire”

Sassuolo-Juventus, Allegri potrebbe dover far fronte ad un nuovo forfait: c’è il rischio che non parta per Reggio Emilia.

Alla luce delle sconfitte di Fiorentina, Roma e Napoli, la Juventus ha – conquistando i tre punti contro il Sassuolo – la grande occasione non solo di consolidare il quarto porto, ma provare a porre i presupposti anche per un sorpasso agli Azzurri.

Reduci dalla vittoria contro i Viola in Coppa Italia che ha restituito certezze che il pareggio contro il Bologna aveva provato a minare, i bianconeri hanno l’assoluta necessità di dare un nuovo scossone al proprio cammino in campionato, anche se con una formazione drasticamente ridimensionata, soprattutto in mediana, con le assenze sicure di Locatelli, Arthur e Mckennie. A queste, potrebbe aggiungersi anche Danilo.

Juventus, altra tegola per Allegri: Danilo a rischio forfait

Intervenuto nel corso della diretta Twitch su Juventibus, Romeo Agresti ha fornito maggiori ragguagli a riguardo, dopo che lo stesso Allegri aveva lanciato l’allarme nella conferenza stampa di presentazione alla sfida contro i neroverdi. Ecco le parole di Agresti: “Danilo non sta bene e potrebbe non partire per Sassuolo. Se viene convocato, parte comunque dalla panchina: dovrebbe essere varato un 4-4-2 abbastanza scontato, con Rabiot e Zakaria come interni e Bernardeschi-Cuadrado sulle corsie laterali.”