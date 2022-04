Calciomercato Juventus, niente Dybala bis: Inter e Milan restano in agguato

Calciomercato Juventus, niente Dybala-bis: al momento è questa la sensazione. Ma Inter e Milan rimangono comunque in agguato.

Il rinnovo ancora è in standby. Lui aspetta una chiamata della Juventus, e potrebbe anche accettare un’offerta al ribasso qualora arrivasse, ma Inter e Milan rimangono comunque in agguato, pronte a sfoderare il possibile colpo a parametro zero. Insomma, la situazione attorno a Federico Bernardeschi, anche lui in scadenza di contratto, è tutt’altro che di semplice definizione al momento.

I dettagli li spiega la Gazzetta dello Sport, che sottolinea che Cherubini potrebbe anche decidere di non mettere nessuna offerta sul piatto per l’esterno offensivo. Stesso modus operandi che ha portato all’addio di Paulo Dybala. In ogni caso però, l’ex Fiorentina al momento non si starebbe guardando intorno, aspetta nel caso che la cosa sia ufficiale per farlo. E secondo il quotidiano rosa sarebbe pure disposto a ridursi l’ingaggio pur di rimanere in bianconero.

Calciomercato Juventus, Inter e Milan in agguato

Futuro da decidere quindi per Bernardeschi. Che anche se non si è guardato intorno e vorrebbe comunque restare alla corte di Massimiliano Allegri, avrebbe comunque dato un gradimento al possibile trasferimento a Milano: sia Marotta che Maldini infatti appaiono interessati alle prestazioni del calciatore che come detto si potrebbe liberare a parametro zero e, come stipendio, starebbe sicuramente in quelli che sono i paletti delle due società.

La decisione insomma spetta a Cherubini e al suo staff. Cosa fare di Bernardeschi? Al momento di ufficiale non c’è nulla, ma qualora davvero l’ex viola aprisse a un rinnovo al ribasso, allora le cose potrebbero cambiare in maniera repentina, con una firma che, in questo caso, sembra proprio essere alla portata. Vedremo.