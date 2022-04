Calciomercato Juventus, colpaccio dall’Ucraina: doccia gelata improvvisa

Calciomercato Juventus, profilo ormai molto vicino ai bianconeri adesso avrebbe un’altra rivale estera: ecco cosa sta succedendo.

Calciomercato Juventus, l’ex Ajax David Neres sembrava – ormai – molto vicino alla sponde bianconere. Giocatore con qualità tecniche molto importanti che, in passato, fu protagonista anche nella sfida di Champions contro i bianconeri, allora usciti ai quarti. Ebbene, l’esterno brasiliano sembrava molto più vicino al passaggio sotto la Mole ma le ultime indiscrezioni parlano di un’accelerata improvvisa dal Portogallo.

Un duro colpo per i bianconeri perché stando al portale estero ‘Abola.pt’, il Benfica avrebbe accelerato superando la concorrenza.

Calciomercato Juventus, David Neres verso il Benfica | Superata la concorrenza

Una doccia fredda per i bianconeri che a questo punto dovranno rinunciare al gradito colpo in attacco, che rappresentava anche un vantaggio economico non indifferente. Operazione non ancora chiusa ma che sembra molto più vicina di quanto possa sembrare.

Nonostante tutto i bianconeri ancora ci credono rimanendo alla finestra ma il giocatore sicuramente lascerà l’Ucraina cambiando campionato. L’unico vero vincolo, per il momento, che lo allontanerebbe dal Benfica sarebbe dovuto allo stipendio reputato eccessivo dal club portoghese. In tal senso la Juventus potrebbe muoversi nell’ombra cercando di convincere l’entourage del brasiliano a scegliere Torino come prossima destinazione, non sarà semplice visto che i portoghesi sono in vantaggio ma nulla è ancora deciso fino all’ufficialità definitiva. Staremo dunque a vedere cosa succederà nei prossimi mesi, con la consapevolezza che la dirigenza sceglierà il meglio per il mister Allegri e la sua rifondazione ormai avviata.