Calciomercato Juventus, due gioielli nel mirino: fissato il primo incontro

Calciomercato Juventus, i bianconeri vogliono giocare d’anticipo e battere la concorrenza: Tuttosport conferma la trattativa.

La gara di stasera sembra cascare a fagiolo. Già, perché Sassuolo-Juventus, oltre a permettere alla Signora di chiudere ogni discorso per il quarto posto, è anche un’occasione per incontrarsi, discutere, trattare. Non è una novità, infatti, che i bianconeri abbiano mostrato un certo interesse per alcuni gioielli neroverdi, quest’anno definitivamente esplosi anche grazie al gioco propositivo del tecnico esordiente Alessio Dionisi.

La dirigenza emiliana si prepara ad un’estate rovente a livello di calciomercato. Non saranno poche le big del massimo campionato italiano che andranno a bussare alla sua porta e tra queste c’è ovviamente anche la Juventus. Che nelle ultime settimane ha forse impresso l’accelerata decisiva per Davide Frattesi e Giacomo Raspadori, due giocatori finiti nel mirino del direttore sportivo Federico Cherubini. I loro volti campeggiano questa mattina sulla prima pagina del quotidiano torinese Tuttosport, che conferma dunque la volontà della società bianconera di svecchiare la rosa a aprire quanto prima un nuovo ciclo.

Calciomercato Juventus, oggi si parlerà anche di Frattesi e Raspadori

Prima del match, secondo Tuttosport, i dirigenti juventini intavoleranno una prima trattativa. Il loro interlocutore è il direttore generale del Sassuolo, Giovanni Carnevali, che già negli scorsi giorni aveva anticipato qualcosa sulle prossime mosse di mercato. Il Sassuolo ha la forza economica per trattenere i suoi gioielli ma se dovesse arrivare la giusta offerta non ci penserà due volte a privarsene. Un po’ come ha fatto la scorsa estate con Manuel Locatelli, che oggi veste la maglia bianconera.

Per quanto riguarda Frattesi, ha già dimostrato di essere un giocatore in grado di fare la differenza anche in Serie A e il suo innesto sarebbe balsamo per il centrocampo. Non si discute neanche Raspadori, non a caso scelto in tempi non sospetti dal commissario tecnico azzurro Roberto Mancini per far parte della spedizione a Euro 2020.