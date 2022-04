Calciomercato Juventus, Allegri in scacco: Simeone si tuffa sul 10

Calciomercato Juventus, l’Atletico di Simeone sarebbe piombato su un obiettivo comune ai bianconeri: ora è sfida a due.

Calciomercato Juventus, l’Atletico Madrid del Cholo Simeone sarebbe piombato su Di Maria. Come sappiamo il fantasista argentino lascerà il Psg e sembrava – ormai – consolidato a nozze con la squadra di Allegri, ma da ‘Elgoldigital’ avvertono della presenza “ingombrante” dell’Atletico Madrid che avrebbe messe nel mirino il numero 10.

Simeone sarebbe quindi molto caldo sulla pista Di Maria, proprio come successo qualche anno fa con un altro campione del calibro di Suarez. Tutto verrà deciso entro la fine di giugno e possiamo pensare che, adesso, la sfida sarà a due: un duello estero per un talento indiscutibile come Angel Di Maria.

Calciomercato Juventus, duello per Di Maria | Simeone chiede la firma

Un vero e proprio duello per garantirsi un giocatore dal calibro assoluto. Non è un caso infatti che Di Maria si uno dei calciatori, ancora in carriera, più vincenti. Scelte sempre ai vertici anche in nazionale, Di Maria classe 1988, potrebbe essere l’acquisto giusto anche per la Juventus che punta a ritornare protagonista anche in Europa. Certamente non più giovane ma dall’ancora decisiva qualità.

Simeone ha la piena consapevolezza di andare incontro ad un profilo ideale e adesso potrebbe duellare con i bianconeri per chiederne la firma. Come in altri casi, adesso, tutto dipenderà anche dalla scelta dello stesso giocatore e del suo entourage che – ormai – sono decisi a cambiare nuovamente squadra entro l’estate.