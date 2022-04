Calciomercato, Juve-Pogba: il problema salariale che fa sognare Allegri.

Uno dei problemi della Juventus, riconosciuti ormai da tutti, è quello del centrocampo. In questo reparto, infatti, non ci sono più i talenti di una volta: al momento, nessuno dei calciatori attuali riesce ad avvicinarsi a gente come Pirlo, Marchisio o Vidal. Appare quindi evidente la necessità di andare ad acquistare nuovi calciatori, magari anche con un pizzico di esperienza in più, che facciano da supporto a quelli attualmente presenti.

Tra i nomi accostati alla Juventus, ormai con cadenza annuale, c’è sicuramente quello di Paul Pogba, attualmente al Manchester United. Ma se da un lato l’obiettivo del ritorno di Pogba a Torino è sempre stato negli anni scorsi un sogno abbastanza irrealizzabile a causa delle richieste faraoniche da parte della dirigenza del Red Devils, ora la situazione è differente: il campione del mondo francese, infatti, è in scadenza contrattuale il prossimo 30 giugno e per questo motivo si va aggiungere alla lista dei nomi caldi della prossima sessione di calciomercato.

Calciomercato Juventus, il monte ingaggi avvicina Pogba

La scadenza del contratto di Paul Pogba, ovviamente, non rappresenta un’occasione solo e soltanto per la Juventus, ma per tutte le squadre a cui possa interessare, ovvero un po’ tutte. Il centrocampista dello United, infatti, è sicuramente uno dei più forti calciatori del suo ruolo al mondo. Tra le numerose pretendenti non poteva mancare il Psg, che ci ha abituato a fare razzia di tutti i talenti presenti in circolazione. Pogba, che arriverebbe a zero come già accaduto per Ramos, Donnarumma e Messi, rappresenta quindi una ghiotta occasione da non lasciarsi sfuggire. Secondo quanto riportato da “The Athletic UK” , però, il problema con cui dovrebbe fare i conti il Psg non è tanto quello del convincimento del calciatore e del suo procuratore, quanto quello dell’ingaggio: Pogba ha infatti uno stipendio di circa 15 milioni di euro, che è decisamente una cifra troppo alta per i parigini vista la compresenza degli ingaggi altissimi dei vari Messi, Mbappé, Neymar, Ramos, Donnarumma e così via.

Ecco quindi che l’impedimento dovuto al monte ingaggi del Paris Saint-Germain potrebbe rappresentare per la Juventus un modo per avvicinarsi al centrocampista, anche se resta il fatto che anche la Juventus sarebbe costretta a fare i conti con il suo stipendio monstre. C’é da dire che però il fattore nostalgia, la forte amicizia con Allegri e con altri compagni e il fatto di conoscere l’ambiente torinese rappresentano sicuramente ragioni molto valide che potrebbero far anche fare un sacrificio al francese pur di tornare dove è sempre stato ben voluto.