Sassuolo-Juventus, Allegri stravolge tutto: esclusione eccellente in attacco

Cresce l’attesa per il match che vedrà questa sera la Juventus impegnata sul campo del Sassuolo nella 34esima giornata di serie A.

I bianconeri di Allegri saranno impegnati sul campo dei neroverdi di Dionisi, capaci all’andata di violare lo Stadium. Morata e compagni devono dare il massimo in questo finale di stagione, cercando di conquistare al più presto la qualificazione alla prossima Champions League, obiettivo minimo. Poi ci si potrà concentrare sulla finale di Coppa Italia contro l’Inter, che metterà in palio l’ambito trofeo.

Mister Allegri in questa fase della stagione deve fare i conti con tante assenze, per cui gestire le energie di chi è a disposizione è fondamentale nell’ottica del rush finale. Per questo motivo non sono da escludere sorprese nella formazione odierna.

Juventus, contro il Sassuolo può riposare Vlahovic

Come ha annunciato la giornalista della Gazzetta dello Sport Fabiana Della Valle, potrebbe esserci una clamorosa novità nell’undici della Juventus che sfiderà i neroverdi. Potrebbe infatti rimanere fuori Dusan Vlahovic, e dunque l’attacco essere composto da Dybala e Morata.

La sorpresa, clamorosa, di domani potrebbe essere #DV7 in panchina, mentre #Danilo stringerà i denti. Questa la probabile formazione di #SassuoloJuve: Szczesny; De Sciglio, De Ligt, Bonucci, Pellegrini; Bernardeschi, Danilo, Zakaria, Rabiot; Dybala, Morata @Gazzetta_it — Fabiana Della Valle (@FabDellaValle) April 24, 2022

Una scelta che ovviamente non dovrebbe essere considerata come una punizione per il centravanti. Che da quando è arrivato a Torino ha di fatto sempre giocato titolare. Un turno di “riposo”, magari anche parziale, potrebbe aiutarlo a recuperare la brillantezza dei giorni migliori. Se Vlahovic rimarrà fuori allora la formazione della Juve potrebbe essere la seguente: Szczesny; De Sciglio, De Ligt, Bonucci, Pellegrini; Bernardeschi, Danilo, Zakaria, Rabiot; Dybala, Morata.