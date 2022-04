Sassuolo-Juventus, furia Allegri contro Vlahovic | Il gesto è clamoroso

Sassuolo-Juventus, il gesto di Max Allegri quando mancavano pochi minuti al fischio finale fa immediatamente il giro del web.

La Juventus è riuscita a conquistare tre punti preziosissimi, battendo in rimonta il Sassuolo per 1-2 e di fatto ipotecando almeno il quarto posto. Partita complicata per i bianconeri, che a lungo hanno sofferto il possesso palla avversario, rendendosi pericolosa solo in ripartenza.

Nel finale, Max Allegri è stato protagonista di un episodio che non è passato inosservato. Assolutamente contrariato per come ha impattato nella gara Dusan Vlahovic, secondo quanto riferito da DAZN, il tecnico livornese avrebbe abbandonato il terreno di gara pochi minuti prima del fischio d’inizio come segno di reazione. Allegri contrariato e nervoso, dunque, che ha preferito non assistere agli ultimi minuti di gioco: restiamo in attesa di comunicazioni ufficiale da parte del mister bianconero.

In effetti, a differenza di Moise Kean, l’ex bomber della Fiorentina non è mai riuscito a far salire la squadra: poco servito dai compagni, che sono stati costretti ad agire con il baricentro molto basso, il serbo si è innervosito, stretto nella morsa dei difensori di Dionisi. Solo in occasione di un cross di De Sciglio, Dv7 ha provato ad anticipare Chiriches con uno stacco imperioso che però non ha sortito alcun risultato.