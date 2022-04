Sassuolo-Juventus probabili formazioni | Le scelte di Allegri

La Juventus torna in campo questa sera per affrontare il Sassuolo in trasferta nella giornata 34 di serie A. Le probabili formazioni.

Conquistare i tre punti per blindare il piazzamento per la prossima Champions League. Questo è l’obiettivo di una Juve che può mettere nel mirino anche il Napoli di Spalletti, ieri ko contro l’Empoli. Nonostante le tante assenze i bianconeri sono chiamati ad offrire una prestazione super per imporsi contro un Sassuolo che all’andata ha violato lo Stadium e che ha tanti giovani di talento.

Bisogna cercare di chiudere al più presto il discorso qualificazione, così ci si potrà concentrare al meglio sulla finale di Coppa Italia contro l’Inter. Golosa occasione per arricchire la bacheca con un trofeo comunque prezioso. Chi giocherà contro il Sassuolo?

Sembrano esserci pochi dubbi riguardo la formazione che scenderà in campo questa sera. In porta Szczesny, in difesa Bonucci dovrebbe affiancare De Ligt con De Sciglio e Pellegrini come esterni. A centrocampo Allegri ha gli uomini contati e per questo motivo chiederà gli straordinari a Zakaria e Rabiot. Il terzetto formato da Dybala, Morata e Bernardeschi giocherà alle spalle dell’unica punta Vlahovic. Non convocato Cuadrado. Nel Sassuolo tutti i big in campo, recuperato Berardi.

Non convocato Juan @Cuadrado, che durante la seduta di allenamento di oggi pomeriggio ha accusato un risentimento muscolare all’adduttore sinistro che verrà valutato domani.#SassuoloJuve https://t.co/cX1aaB8UzN — JuventusFC (@juventusfc) April 24, 2022

Le probabili formazioni di Sassuolo-Juventus

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Müldür, Ayhan, Ferrari, Kyriakopoulos; Maxime Lopez, Frattesi; Berardi, Raspadori, Traoré; Scamacca.

JUVENTUS (4-2-3-1): Szczesny; De Sciglio, de Ligt, Bonucci, Pellegrini; Zakaria, Rabiot; Bernardeschi, Dybala, Morata; Vlahovic.