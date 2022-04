By

Con il piazzamento in Champions League ormai in cassaforte si parlerà sempre più delle mosse future del calciomercato della Juventus.

Non ci sono dubbi sulla volontà della dirigenza di ritoccare la rosa bianconera, abbassando l’età media per costruire un gruppo che possa regalare grandi gioie alla tifoseria. Arriveranno dei nuovi elementi praticamente in tutte le zone del campo, con l’attacco che sembra essere al momento il settore che necessita di maggiori rinforzi.

Ma anche a centrocampo si cercheranno degli elementi di qualità, molto dipenderà anche dalle cessioni che saranno effettuate. Con Allegri che potrebbe veder sfumar via un altro potenziale obiettivo, visti i rumors che arrivano dall’estero.

Calciomercato Juventus, De Jong allo United per sostituire Pogba?

In Spagna “El Chiringuito TV” ha rivelato un possibile grande movimento di mercato che avverrà in estate e che coinvolgerebbe un giocatore che negli ultimi mesi è stato più volte accostato alla squadra bianconera. Stiamo parlando di Frenkie De Jong, centrocampista del Barcellona che dopo l’arrivo di Xavi ha comunque aumentato il suo minutaggio.

💣"El MANCHESTER UNITED quiere a FRENKIE De Jong"💣 🔴🔵"En el BARÇA estarían ENCANTADOS de venderlo por 70 MILLONES". 🚨🚨EXCLUSIVA de @10JoseAlvarez en #ChiringuitoBarcelona. pic.twitter.com/aDmtGr83Z2 — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) April 24, 2022

I blaugrana potrebbero sul serio prendere in considerazione l’ipotesi di cederlo, visto che il Manchester United per averlo è pronto a mettere sul piatto una somma super, ovvero 70 milioni di euro. Futuro dunque lontano dall’Italia dall’olandese ma anche – di fatto – la conferma che i Red Devils stanno cercando un big a centrocampo visto l’addio sempre più probabile di Paul Pogba, destinato a lasciare l’Inghilterra a parametro zero.