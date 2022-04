Il calciomercato della Juventus è sempre un argomento molto caldo tra i tifosi bianconeri: cosa succederà nella prossima sessione estiva?

Una domanda alla quale è ovviamente dare una risposta esaustiva in questo preciso momento. I supporters bianconeri possono stare decisamente tranquilli, perchè la dirigenza avrà individuato una lista di potenziali obiettivi per rinforzare la rosa di mister Allegri. L’allenatore livornese attende altri rinforzi praticamente in tutte le zone del campo per avere una squadra sempre più forte e ambiziosa in Italia e in Europa.

La Juventus dunque sarà rinnovata nel corso del prossimo calciomercato e ogni reparto dovrebbe subire dei cambiamenti. Molto dipenderà ovviamente dalle cessioni che verranno effettuati, si punterà molto sulla linea verde italiana per cercare di aprire un nuovo ciclo vincente. A proposito di cessioni, è logico pensare che la società cercherà di tenersi stretta i propri gioielli, quei giocatori fondamentali nello scacchiere di Allegri.

Calciomercato Juventus, il Chelsea su De Ligt per sostituire Rudiger

Uno di questi è sicuramente De Ligt. Difficilmente Allegri ha rinunciato all’olandese, che è stato uno dei giocatori più utilizzati in stagione. In Inghilterra arrivano però nuovi rumors riguardo una sua partenza. “The Sun” infatti sottolinea come il Chelsea è pronto a investire per strappare alla Juve De Ligt, visto che gli inglesi devono sostituire il partente Rudiger. Il tedesco infatti lascerà Londra a parametro zero e i blues hanno la necessità di ingaggiare un difensore di grande spessore. Come detto però la società bianconera difficilmente si priverà del suo asso della difesa. A meno che non arrivi una offerta davvero monstre alla quale sarebbe impossibil dire di no.