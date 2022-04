Calciomercato Juventus, Pogba ha già abbandonato: pronto il doppio blitz

Calciomercato Juventus, Pogba ha già abbandonato e deciso il proprio futuro. Non sarà di certo al Manchester United. Pronto il doppio blitz

La decisione Paul Pogba l’avrebbe già preso. Almeno stando alle indiscrezioni che sono state riportate dal Daily Mirror. Il centrocampista francese, in scadenza di contratto con il Manchester United, non giocherà la prossima stagione con i Red Devils. Di questo ne sono certi in Inghilterra, svelando anche che il calciatore avrebbe già abbandonato il gruppo whatsapp con i compagni di squadra. Ormai non ci sarebbero evidentemente delle cose da dirsi. Soprattutto perché in città si sta programmando la prossima stagione con l’arrivo ufficiale di Ten Haag sulla panchina.

Bene, e dove andrà il francese. Non alla Juventus, a quanto pare. Visto che in pole almeno per il momento ci sarebbero due squadre. Con i bianconeri che assomigliano all’Hamilton in questa stagione in Formula 1: nelle retrovie. Forse non così distanti, a dire il vero, ma senza dubbio dietro.

Calciomercato Juventus, doppio blitz per Pogba

Sempre secondo il Daily Mirror il doppio blitz sarebbero pronto. Davanti a tutti, in un testa a testa decisamente importante, ci sono il Real Madrid e il Psg. I madrileni lo hanno tentato anche nelle passate stagioni. I francesi invece, che potrebbero prendere Zidane in panchina – anche se aleggia ancora l’ipotesi Conte – annusano l’affarone a parametro zero e sono pronti a ricoprire d’oro non solo il centrocampista ma anche Mino Raiola, che indubbiamente è il regista di questa operazione.

Le trattative sono partite da tempo. Con Cherubini che è alla finestra pronto sicuramente a fiutare quello che potrebbe essere l’affare. Pogba sarebbe un colpo grosso ovviamente, ma come detto è sempre difficile riuscire a battere la concorrenza di quei club che hanno tanta e tanta disponibilità economica per soddisfare le richieste.