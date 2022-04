Calciomercato Juventus, Cherubini spiazzato: l’affare salta

Calciomercato Juventus, Cherubini spiazzato: a rischio l’affare per la prossima stagione. Ecco quanto spiegato oggi da La Stampa

L’affare si è fatto, in un certo senso, la scorsa stagione, quando la Juventus è riuscita a cedere in prestito un calciatore che evidentemente non rientrava più in quelli che erano i programmi di Allegri e nemmeno in quelli della società. Ma alla fine dell’anno, potrebbe saltare tutto, e quei 5 milioni di euro che Cherubini sperava di ricavare, potrebbero andare a farsi benedire.

Partiamo dai fatti: la stagione di Marko Pjaca è stata sicuramente al di sotto delle aspettative. Sia per dei problemi fisici che come al solito lo hanno tenuto fuori dal campo per molto tempo, sia per delle prestazioni quando è stato chiamato in causa, che non hanno convinto del tutto Juric, tecnico del Torino. Che praticamente lo ha quasi messo in disparte. Insomma il riscatto è davvero lontano.

Calciomercato Juventus, salta l’affare Pjaca

Pjaca ha ancora un altro anno di contratto con la società bianconera. E la Juve sperava che questo passaggio ai granata potesse essere quello definitivo per liberarsi del cartellino del giocatore. Ma così non sembra, secondo La Stampa, che sottolinea come la società di Cairo stia pensando seriamente a un addio alla fine dell’anno.

Magari si potrebbe trattare per uno sconto, ma sotto i 5 milioni di euro indubbiamente la Juventus difficilmente potrebbe scendere. Probabilmente nemmeno il Torino è convinto più di tanto di tenerlo, e allora la sensazione netta è che anche la prossima stagione Pjaca potrebbe iniziare la stagione a Torino – in bianconero, ovviamente – sperando in quella che potrebbe essere una chiamata successiva.