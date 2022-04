Calciomercato Juventus, doppia contropartita per Zaniolo: la Roma ha deciso

Calciomercato Juventus, la Roma spara alta per Zaniolo e i bianconeri puntano alle contropartite tecniche, ecco cosa può succedere.

Calciomercato Juventus, la Roma spara alto per Zaniolo e non lascerà partire il proprio assistito a meno di 50 milioni. Operazione troppo costosa per i bianconeri che vorrebbero, sì, il classe 1999 ma davanti ad un eventuale soluzione di contropartite tecniche. Magari doppia soluzione.

Zaniolo quindi può partire ma solo davanti un’offerta importante. Come scrivono su ‘Tuttosport’ i giallorossi non sarebbero del tutto felici della possibilità di un scambio per ammortizzare il prezzo e pertanto aspetterebbero altri grandi club italiani, come il Milan per scatenare una vera e propria asta.

Calciomercato Juventus, asta per Zaniolo | C’è anche il Milan

Zaniolo voluto dalle grandi d’Italia ma i bianconeri non possono sborsare più del dovuto e quindi l’eventualità di un esborso di 50 milioni almeno, per il momento, è fantascienza. E per quanto l’ipotesi di una doppia contropartita sia possibile, il club romano non sembra della stessa idea preferendo, dunque, il cash.

Il Milan è un’altra squadra che è entrata come possibile acquirente del talento italiano e potrebbe duellarsi proprio con i bianconeri per contendersi uno dei volti più importanti del calcio italiano. Staremo a vedere chi dei due ne avrà la meglio. In attesa, inoltre, di capire che cosa succederà anche delle volontà dello stesso giocatore.