Juventus, ansia Dybala: svelato il motivo del cambio

La Juventus ieri sera è riuscita in extremis a conquistare la vittoria sul campo del Sassuolo ipotecando la qualificazione alla Champions.

I bianconeri si sono imposti per 1-2 in rimonta grazie alle reti di Dybala e Kean. Tre punti d’oro perché consentono di allungare sulla Roma e dunque di mettere in cassaforte il quarto posto. Anzi, c’è la possibilità di andare oltre e di sorpassare il Napoli al terzo, sarà questa la missione da compiere nelle prossime settimane.

Cercando ovviamente di gestire nel migliore dei modi le energie del gruppo: Allegri vuole che la sua squadra arrivi al top in vista della finalissima di Coppa Italia contro l’Inter. Partita che metterà in palio un trofeo importante, conquistarlo consentirebbe di rendere meno amaro il bilancio stagionale e di regalare una grande soddisfazione alla tifoseria. Il tecnico in questo periodo si ritrova con una rosa rabberciata dagli infortuni.

Juventus, per Dybala una sostituzione precauzionale

Preservare le energie e non rischiare dunque nuovi infortuni è una delle sue missioni del periodo. E come ha sottolineato Dazn proprio il cambio di Dybala di ieri sera va letto in questa ottica. L’argentino ha infatti lasciato il campo al minuto numero 54, lasciando il posto a Vlahovic, dopo che aveva realizzato il gol dell’1-1. Probabilmente una sostituzione precauzionale, per non affaticare troppo il quadricipite dell’attaccante e preservarlo per il finale di stagione. Dybala è destinato a lasciare la Juventus per la fine del suo contratto, ma Allegri punta molto su di lui per riuscire ad alzare la Coppa Italia. Il suo talento sarà indispensabile e dunque averlo a disposizione nelle prossime gare è importante per il tecnico bianconero.