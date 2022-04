Sassuolo-Juventus, goal di Kean: la reazione di Cassano è subito virale

Sassuolo-Juventus, al gol di Kean sulla BoboTv c’era in diretta anche Antonio Cassano. La sua reazione al gol bianconero è virale

Chissà quali sarebbero stati i commenti, alla fine della partita, qualora la Juventus non fosse riuscita a vincere contro il Sassuolo in quello che è stato il posticipo di ieri sera. Tre punti pesantissimi, regalato da Moise Kean, a pochi minuti dal termine che hanno permesso ai bianconeri di avvicinarsi al Napoli e adesso pensare decisamente al terzo posto davanti alla squadra di Spalletti.

Chissà cosa aveva in mente di dire Antonio. Forse avrebbe attaccato nuovamente il tecnico livornese, o forse no. Questo non lo sapremo mai. Quello che rimane, però, è una reazione che nessuno si aspettava e che ha fatto subito il giro dei social. Mentre Adani commentava come Kean, con una buona giocata, era riuscito a bucare la retroguardia degli emiliani, Cassano sembrava perso.

Sassuolo-Juventus, la reazione di Cassano

Il video sotto mostra senza poco spazio ai commenti che Cassano nemmeno ci credeva a quella che era una possibile vittoria della Juventus. Ma di nuovo, di corto muso, Allegri si è fatto fare la fotografia al traguardo prendendosi quello che serviva. I tre punti su un campo difficilissimo, contro una squadra che ha battuto anche l’Inter, per mettere in sicurezza la qualificazione alla prossima Champions League.

Adesso però potrebbe anche arrivare un terzo posto quasi insperato per come sono andate le cose in questa stagione. E che senza dubbio lascia l’amaro in bocca per quello che poteva essere con un poco di attenzione in più all’inizio dell’anno e che purtroppo non è stato.