Calciomercato Juventus, no al ritorno immediato: si chiude a 10 milioni

Calciomercato Juventus, protagonista con il suo nuovo club non ha alcuna intenzione di far ritorno in Inghilterra.

Hanno dovuto attendere più di tre lustri, i tifosi del Real Betis, ma la loro pazienza è stata ampiamente ricompensata. La squadra di Siviglia ha vinto un trofeo dopo diciassette, estenuanti, anni in sordina. E se qualche giorno fa ha conquistato la Copa del Rey è anche grazie al preziosissimo contributo di Héctor Bellerín.

Il terzino destro si è trovato benissimo in Spagna: il club, che lo aveva acquistato in prestito dall’Arsenal di Mikel Arteta, ha saputo valorizzarlo e stimolarlo affinché desse il meglio. Si è creato un feeling tale, tra le parti, che ora il Betis non vuole proprio saperne di rispedirlo nel Paese in cui giocava prima di approdare in Andalusia. Ci sono buone probabilità che Bellerín resti a giocare con i biancoverdi e che ne diventi, addirittura, un giocatore permanente.

Calciomercato Juventus, il Betis potrebbe riscattare Bellerin

Già: secondo il Daily Mirror, l’Arsenal sarebbe disposto a venderlo alla cifra di 10 milioni di euro. Una somma che val bene le ottime prestazioni e la grinta dello spagnolo.

A tornare in Inghilterra lui, d’altra parte, lui non ci tiene neanche un po’. Così come non ha intenzione, a quanto pare, di esplorare l’Italia.

Sembra evidente, stando così le cose, che non se ne farà niente dell’accordo con la Juventus del quale si era vociferato qualche tempo fa. Difficilmente, dopo una stagione tanto brillante, Bellerín lascerà la Spagna e i suoi compagni di squadra.