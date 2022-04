Calciomercato Juventus, Jorginho non più un sogno | Rivelazione bomba in diretta

Calciomercato Juventus, l’italo-brasiliano potrebbe lasciare il Chelsea a fine stagione nonostante il buon rapporto con Tuchel.

In casa Chelsea si pensa ad una sorta di “rivoluzione”. Nei prossimi mesi cambieranno diverse cose nel quartier generale dei Blues e la ventata d’aria nuova potrebbe non riguardare esclusivamente l’assetto societario. Le dure sanzioni del governo britannico che subito dopo lo scoppio della guerra in Ucraina hanno colpito l’attuale proprietario Roman Abramovich rendono inevitabile la cessione del club londinese.

Entro maggio si insedierà una nuova proprietà a Stamford Bridge, mentre l’attuale dirigenza sta pianificando le prossime mosse di mercato. Diversi sarebbero i giocatori con le valigie in mano. Thomas Tuchel, infatti, ha espresso il desiderio di “ravvivare” il ciclo che lo scorso anno ha portato in dote la seconda Champions League della storia del club. L’allenatore tedesco si priverebbe a cuor leggero di Jorginho, ad esempio. Nonostante l’italo-brasiliano sia stato un insostituibile perno del centrocampo nelle ultime tre stagioni, potrebbe cercare nuove motivazioni altrove. Uno dei suoi sogni è tornare in Italia, dove ha è cresciuto calcisticamente ed ha vissuto stagioni indimenticabili al Napoli. E la Juventus, come vi abbiamo raccontato più volte, lo accoglierebbe a braccia aperte.

Calciomercato Juventus, Jorginho vorrebbe tornare in Italia: bianconeri in pole

Per Massimiliano Allegri sarebbe un innesto fondamentale per il centrocampo. Jorginho regalerebbe geometrie e qualità, quello che più volte è mancato quest’anno ai bianconeri. Pochi ore fa ha parlato a CMIT TV Nizaar Kinsella, giornalista di Goal, che ha focalizzato l’attenzione proprio sul futuro del nazionale azzurro.

“Jorginho ha una relazione molto stretta con Tuchel – ha spiegato Kinsella – ma il suo contratto scade nel 2023. Lui e il suo entourage vogliono tornare in Italia e la Juventus sembra la squadra più quotata al momento per un trasferimento”.