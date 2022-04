Cosa succederà nei prossimi mesi è ancora troppo presto per dirlo, ma di sicuro il calciomercato della Juventus terrà con il fiato sospeso i tifosi.

I supporters hanno gioito a gennaio dopo gli arrivi di Vlahovic e Zakaria, elementi che hanno dato senz’altro una grande mano alla squadra per centrare tanti risultati positivi in questa seconda parte della stagione. Nel corso dell’estate ci saranno sicuramente altre novità, con la dirigenza che avrà già stilato una lista dei possibili obiettivi. Servirà rinforzare tutti i reparti, dalla difesa all’attacco.

Proprio il reparto offensivo al momento pare essere la priorità, visto che Paulo Dybala lascerà il club a parametro zero lasciando un vuoto che dovrà essere colmato con l’ingaggio di un altro grande campione, una punta che abbia caratteristiche compatibili con quelle di Vlahovic. Ma anche altri reparti necessitano come detto di innesti, bisognerà anche iniziare a cercare gli eredi di chi si avvicina alla conclusione della sua carriera.

La Juventus ha appena rinnovato il contratto di Cuadrado, il colombiano rimarrà un elemento importante della rosa di Allegri. Ma non è più giovanissimo ed è logico che la società si guardi intorno per cercarne l’erede.

🚨| Nahuel Molina’s agent thinks that he has to go to a bigger club in June. Atlético Madrid talked to his agent and Juventus asked about him. No offer has been made.

[@gastonedul🎖 via @AlbicelesteTalk] #Transfers pic.twitter.com/EL1PxaDz2S

— Atletico Universe (@atletiuniverse) April 26, 2022