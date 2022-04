Calciomercato Juventus, uragano Dybala: il blitz che travolge l’Inter

Calciomercato Juventus, l’Inter sembrava la favorita nella corsa alla Joya ma adesso ci sarebbe un blitz improvviso di un’altra big.

Calciomercato Juventus, una quasi fumata bianca che potrebbe essere stravolta? L’ultimo blitz estero potrebbe rimettere, nuovamente, in discussione il futuro della Joya.

Dybala è infatti l’attaccante ideale per un certo tipo di gioco improntato alla manovra offensiva. In questo senso Xavi lo sa e potrebbe ritrovare nella Joya l’erede mancato di Lionel Messi. Dalla Spagna, esattamente da ‘Fichajes’, parlano di un blitz del Barcellona che potrebbe farsi avanti sull’Inter per tesserare la Joya nella prossima stagione.

Calciomercato Juventus, per Dybala c’è anche il Barcellona

Dopo l’addio di Messi, il Barclellona non ha ancora trovato il suo sostituto ideale. E per caratteristiche tecniche, già in passato fu fatto tale accostamento, la Joya potrebbe essere l’interprete ideale nel momento ideale. I blaugrana hanno bisogno di ritornare ai vertici e la Joya ha voglia di rimettersi in gioco. L’argentino in Spagna ha parecchi amici, la testimonianza è arrivata giusto ieri con tanto di foto con l’ex compagno Dani Alves e un ostentata maglia del Barcellona, direttamente su Instagram. Che sia proprio quello il messaggio di mercato?

La Joya vuole rilanciarsi subito, e adesso, data la possibilità di acquistarlo a parametro zero, il Barcellona potrebbe ritornare su un vecchio desiderio. Già in passato Dybala fu oggetto di desideri dell’allora dirigenza blaugrana ma adesso, a differenza dell’epoca, l’argentino potrebbe giungere a zero. Opportunità ghiotta che Xavi non vuole lasciarsi scappare.