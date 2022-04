Calciomercato Juventus, accordo totale: l’indizio è incontrovertibile

Calciomercato Juventus, un indizio che arriva direttamente dal mister. C’è la fumata bianca per il potenziale arrivo del difensore.

Calciomercato Juventus, Rudiger, il centrale tedesco in uscita a parametro zero dal Chelsea è – ormai – molto vicino alla chiusura con il suo nuovo club.

Si è parlato a lungo della possibilità di vederlo in bianconero. Proprio la Juventus, qualche mese fa, figurava come favorita nella corsa al tedesco, ma adesso sembra tutto radicalmente cambiato. Il Real Madrid è, infatti, la squadra in pole e certe confermano arrivano direttamente da Ancelotti.

Calciomercato Juventus, Ancelotti “conferma” | Rudiger molto vicino

Come comunicano i colleghi di ‘Calciomercato.it’, la situazione Rudiger avrebbe già una netta favorita. Lo stesso Ancelotti ci ha scherzato in conferenza stampa e questa, presunta, leggerezza è testimonianza di un operazione – ormai – conclusa. Rudiger sarà presto un nuovo giocatore del Real Madrid e le possibilità ormai si restringono per la Juventus, nonostante l’ancora avanzato interessatamente della dirigenza bianconera.

Proprio ieri, al termine della super sfida contro il Manchester City in Champions League, Carletto Ancelotti ha scherzato sul possibile nuovo acquisto: “Tony Rudiger? Tony chi? Chi è? Ora è ancora un giocatore del Chelsea, non posso dire niente”. Un tono ironico che è, quindi, sentenza, almeno per i tifosi che lo vedono già consolidarsi come una certificazione per la prossima stagione.