Calciomercato, toccata e fuga e “addio” Juventus: niente Serie B

Calciomercato Juventus, è arrivata la decisione relativa al suo futuro. Ecco cosa accadrà in estate. Tutti gli aggiornamenti.

L’attenzione dei tifosi è giustamente in queste settimane rivolta a questi ultimi incontri di campionato, fondamentali per preservare l’approdo tra le prime quattro, senza però dimenticare nemmeno di una finale di Coppa Italia che potrebbe permettere ai bianconeri di chiudere una stagione non proprio felicissima con l’ennesimo trofeo nazionale degli ultimi lustri.

Impegni sportivi e questioni di mercato considerate dai più come maggiormente affascinanti e urgenti non devono però distogliere l’attenzione su questioni che sicuramente saranno affrontate da Cherunini e colleghi in vista della prossima campagna acquisti.

Se il motivo di maggiore discussione è stato fin qui il futuro di Dybala, ricordiamo come la Joya sembra non essere l’unico giocatore destinato a cambiare maglia durante i prossimi mesi.

Calciomercato Juventus, futuro deciso per Dragusin

Senza affrontare altre questioni come quella di Bernardeschi o tanti altri, cui dedicheremo, come già fatto, approfondimenti appositi, vi aggiorniamo ora sul futuro di Radu Dragusin. Secondo “La Gazzetta dello Sport”, l’attuale difensore in prestito alla Salernitana, non sarà a disposizione di Allegri in vista del prossimo campionato.

La dirigenza intende continuare a garantire lui un percorso di crescita con esperienza in prestito in Serie A o all’estero ma qualsivoglia avances dalla Serie B o dalle cadetterie straniere sarà rifiutata.