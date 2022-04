Calciomercato Juventus, Allegri gongola: il Kalulu 2.0 spiana la strada bianconera

Calciomercato Juventus, la dirigenza adesso sogna il colpo in mediana visto che la rivale potrebbe allontanarsi.

Calciomercato Juventus, la dirigenza adesso monitora tutti i possibili colpi in mediana. Ma uno su tutti sembra essere, nuovamente, tornato in auge. Si parla del portoghese Renato Sanches, inizialmente molto vicino ai rossoneri ma adesso, nuovamente, accessibile.

Il portoghese continua ad essere uno dei possibili colpi ideali per il centrocampo, in primis per caratteristiche ma in secondo luogo anche per l’accessibilità dell’operazione. Il Milan cambia obiettivo e si concentra su Maxence Caqueret del Lione.

Calciomercato Juventus, il Milan cambia obiettivo | Avanti tutta per i bianconeri

Il Milan mollerebbe la pista Renato Sanches. Nonostante il portoghese rimanga la prima scelta a centrocampo, ci sarebbero alcuni aspetta da chiarire sull’operazione – condizione fisica e ingaggio richiesto – soprattutto il secondo, ancora troppo eccessivo per le casse dei rossoneri.

Questi due fattori che non convincono a pieno la dirigenza rossonero che potrebbe, così, guardare un’alternativa con Caqueret fra i nomi da tenere presenti. E ciò rappresenterebbe un grande vantaggio per la controparte bianconera che come scrivono su ‘Tuttosport’ potrebbe ritornare in auge proprio per arrivare al centrocampista – ormai – obiettivo dichiarato.