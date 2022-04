Calciomercato, Conte ritorna alla Juventus: “Addio Allegri in estate”

Calciomercato Juventus, uno stravolgimento di fronte pazzesco. Allegri potrebbe lasciare spazio al grande ritorno dell’ex capitano.

Calciomercato Juventus, stando alle ultime news la situazione panchine, dalla prossima stagione, potrebbe, nuovamente, stravolgersi. Stando, infatti, all’indiscrezione, la Vecchia Signora potrebbe decidere di ritornare sul ritorno di Antonio Conte.

Ivan Reggiani intervistato in esclusiva da ‘CMIT’ ha parlato di questa ipotesi, ecco cosa ha detto: “Conte può tornare in Italia? Perché no, la Juve è la favorita, può succedere anche quest’estate. Io non penso che l’anno prossimo Allegri possa ricostruire quello che è stato negli anni vincenti passati. Ha bisogno di cambiare aria dopo aver quest’onda sbagliata. Penso che anche Pavel Nedved in dirigenza sia in partenza”.

Calciomercato Juventus, Conte bis | “Può tornare in estate”

Per Reggiani una situazione che potrebbe sbloccarsi in estate, nonostante, a Conte, non manchino le offerte estere, infatti l’allenatore del Tottenham è stato accostato anche alla panchina del Psg, laddove, appunto, l’attuale allenatore potrebbe essere esonerato alla fine della stagione in corso.

Ma il ritorno alla Juventus, secondo Reggiani, presumibilmente vorrebbe anche dire addio di, alcuni, attuali presidenti, uno su tutti il vice presidente Pavel Nedved. I rapporti tra Andrea Agnelli e l’ex Conte non sono pero idilliaci, anzi, nella recente parentesi in Serie A, quando l’ex capitano e allenatore allenava l’Inter, nel ritorno all’Allianz Stadium ci furono screzi a distanza tra i due. Vedremo cosa succederà ma nulla si può escludere in questo calcio sempre più modernizzato e (poco) scontato.