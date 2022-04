Juventus, finale Coppa Italia: UFFICIALE, info su biglietti e fasi di vendita

Juventus, in un comunicato ufficiale il club bianconero ha reso note le modalità di vendita dei biglietti in vista della finalissima con l’Inter.

È l’appuntamento più atteso dai tifosi bianconeri da qui a fine campionato. Con il quarto posto blindato e lo scudetto ormai inarrivabile, la Coppa Italia diventa l’obiettivo da non fallire per poter dare un senso ad una stagione tormentata.

Una stagione in cui la Juventus non è stata in grado di tornare a lottare stabilmente per il tricolore e raggiungere almeno i quarti di finale in Champions League. Poi il fatto che in finale gli uomini di Massimiliano Allegri se la vedranno con un’arcirivale come l’Inter rende il tutto più interessante. Battere i nerazzurri nell’ultimo atto di una competizione nazionale – non capita da circa sessant’anni – avrebbe un sapore speciale, inutile negarlo. E permetterebbe alla Signora di “vendicare” la bruciante sconfitta in finale di Supercoppa Italiana, con la squadra di Inzaghi che la spuntò qualche secondo prima dei rigori.

Juventus, ecco tutte le info sui biglietti

L’appuntamento è allo stadio Olimpico di Roma il prossimo 11 maggio. Nella Capitale confluiranno tifosi da ogni parte d’Italia e poche ore fa la Lega Serie A ha annunciato in una nota le modalità di vendita dei biglietti – si parte dal 2 maggio – per le due tifoserie. Chi giocherà “in casa” sarà la Juventus, come deciso dal sorteggio pro forma. “Ai sostenitori bianconeri sono riservati i biglietti dei settori Curva Sud, Distinti Sud, Tribuna Monte Mario Lato Sud e Tribuna Tevere lato Sud”, si legge sul sito ufficiale.

Biglietti che “saranno posti in vendita esclusivamente in modalità digitale su tutta la rete vendita vivaticket.com a partire dalle ore 10.00 di lunedì 2 maggio 2022 secondo le indicazioni che seguono (N.B. Gli acquirenti dovranno registrarsi sul sito Vivaticket prima di procedere all’acquisto)”.

Queste le tre fasi di vendita previste dalla Juventus: dalle ore 10 del 2 maggio 2022, fino alle ore 9 del 3 maggio 2022 la vendita sarà riservata ai sostenitori della J1897 Membership; dalle ore 10 del 3 maggio 2022, fino alle ore 9 del 4 maggio 2022, si aggiungono alla vendita dei biglietti anche i possessori della Black&White Membership; dalle ore 10 del 4 maggio 2022, fino alle ore 9 del 5 maggio 2022, si aggiungeranno anche gli abbonati Juventus 19/20.