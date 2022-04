Calciomercato Juventus, patto per Milinkovic | Prima offerta da 80 milioni

Calciomercato Juventus, accordo tra l’entourage del centrocampista serbo e la società: una soluzione che soddisfa entrambi.

Ha praticamente già le valigie in mano, Sergej Milinkovic-Savic. Negli ultimi giorni ha annunciato ai suoi compagni l’intenzione di lasciare la Lazio, come ha fatto sapere qualche ora fa il quotidiano romano Il Messaggero, e da quel momento non ha perso tempo. Pare che il centrocampista e la società abbiano già raggiunto, addirittura, un accordo.

La soluzione individuata dalle parti soddisferebbe sia il calciatore che i biancocelesti. L’intenzione del serbo, stando alle notizie trapelate negli ultimi minuti, sarebbe quella di portare la Lazio in Europa allo scopo di gonfiare il prezzo del suo cartellino. Il tutto per fare in modo, sostanzialmente, che la sua cessione durante il mercato estivo garantisca alla Lazio un’entrata ancor più sostanziosa.

Calciomercato Juventus, il Manchester United punta a sbaragliare la concorrenza

Qualche offerta è già arrivata, ma forse si può ottenere qualcosa in più. L’agente Mateja Kezman ha presentato al presidente Claudio Lotito la proposta del Manchester United, che ha messo sul piatto 80 milioni netti per l’ambitissimo centrocampista. Quindici in più di quanti, nel mese di gennaio, ne aveva sventolati il Psg. E poi c’è la Juventus, che non è escluso possa spuntarla. L’interesse dei bianconeri per il centrocampista della Lazio è vivo come non mai e lui sembra non disdegnare le attenzioni della squadra torinese.

Ci sono buone possibilità perciò che la Vecchia Signora riesca a trovare la quadra e a mettere, finalmente, le mani sul serbo, uno dei grandi obiettivi del prossimo calciomercato. A patto, naturalmente, che sia intenzionata ad investire una cifra elevata come quella che il club pretende di ricavare da questa delicata trattativa.