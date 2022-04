Calciomercato Juventus, quadriennale sul piatto: Dybala ha detto sì

Calciomercato Juventus, quadriennale sul piatto e trattativa ormai in dirittura d’arrivo. Dybala ha detto sì: ecco la prossima destinazione

Il portale spagnolo todofichajes.net cita – per dare delle indicazioni importanti su quello che è il futuro di Dybala – delle fonti vicine al calciatore argentino. Un accordo che sarebbe già stato trovato e mancherebbe solamente l’annuncio ufficiale. Contratto quadriennale per la Joya, che anche per via di alcune facilitazioni fiscali, avrebbe scelto di rimanere in Italia, rinunciando in questo modo anche all’offerta dell’Atletico Madrid che forse, economicamente, sarebbe stata più vantaggiosa.

In ogni caso, e purtroppo anche per i tifosi della Juventus, Paulo Dybala avrebbe trovato un accordo con l’Inter di Beppe Marotta. Un contratto ricco, senza dubbio, però alle stesse cifre che più o meno avrebbe potuto garantirgli la società bianconera. Anche se poi alla fine Cherubini e Arrivabene non hanno fatto nemmeno un’offerta per il rinnovo, decidendo di puntare verso altre situazioni.

Calciomercato Juventus, Dybala verso l’Inter

Accordo per 48 mesi. Sei milioni di euro d’ingaggio all’anno più bonus. Queste le cifre del contratto che dovrebbero portare l’attaccante argentino in maglia nerazzurra il prossimo anno. Una somma sicuramente importante ma non come le richieste, veritiere o meno, che erano venute fuori negli ultimi mesi. E cioè quelle che Dybala voleva dalla Juventus per un accordo pluriennale che gli avrebbe fatto chiudere probabilmente la carriera in bianconero.

Una cosa è comunque certa. Prima della fine del campionato non verrà annunciato nessun accordo anche se, ovviamente, le cose ormai sembrano sicure. Con Dybala pronto ad andare a Milano e tornare allo Stadium, dopo sette anni di successi, da avversario. Peccato.