Calciomercato Juventus, accordo totale: annuncio ormai imminente. Mancano solamente le firme per la fumata bianca

Un altro tassello che si sta per incastrare. La notizia era nell’aria da un poco di tempo, adesso le parti avrebbero trovato un accordo e la questione sarebbe chiusa. Dopo Perin e Cuadrado, Cherubini riesce a piazzare il “terzo colpo”. Il rinnovo è cosa fatta, praticamente. E l’annuncio ormai potrebbe anche arrivare da un momento all’altro.

Anche Mattia De Sciglio continuerà a vestire la maglia bianconera per le prossime stagioni. L’esterno difensivo, un pallino di Massimiliano Allegri che lo ha sempre – o quasi – voluto al suo fianco, pronto ad accettare l’offerta della Juventus per il rinnovo. Una stretta di mano fino al 2025 e un accordo economico che dovrebbe essere inferiore rispetto ai 2,7 milioni di euro che l’ex Milan, tra le altre, prende al momento. La linea societaria ormai va verso questa direzione, con un bilanciamento della questione ingaggi verso il basso. Almeno per quanto riguarda i rinnovi. Ed è anche per questo che Dybala andrà via alla fine della stagione.

Calciomercato Juventus, firma De Sciglio

La notizia dell’ormai imminente firma è riportata da calciomercato.com. Ma già nei giorni scorsi, come detto, la pratica sembrava davvero chiusa. Adesso manca “solamente” Bernardeschi. L’ex Fiorentina, in scadenza anche lui, ancora non è riuscito a trovare un’intesa con la Juventus per un prolungamento di contratto. Anche in questo caso Cherubini vorrebbe un rinnovo al ribasso. Ed è per questo motivo che Berna sta temporeggiando, anche se alla fine, poi, potrebbe anche accettare visto che con il tecnico livornese ha sempre trovato spazio e, quando sta bene, gioca con una certa regolarità.

Insomma, si comincia a delineare quella che potrebbe essere almeno in parte la Juventus del futuro. Con un’ossatura importante e con degli innesti altrettanti decisivi che per forza di cose ci dovranno essere nei prossimi mesi.