Calciomercato Juventus, colpaccio alla Pirlo | Allegri gela Mou

Calciomercato Juventus, colpaccio a centrocampo in pieno stile Pirlo. Allegri beffa Mourinho, le ultime.

In questi ultimi anni abbiamo sovente assistito a grandi operazioni a parametro zero all’ombra della Mole Antonelliana, rivelatesi fondamentali dapprima per rinforzare lo scacchiere e successivamente per concretizzare plusvalenze.

Certo, se si pensa a nomi quali Ramsey o Rabiot si comprende bene come nel recente passato questa strategia non sia sempre risultata vincente ma è giusto ricordare la funzionalità e l’importanza di pedine quali Pirlo o Pogba durante la fase bianconera di Marotta.

Ciò non esclude, comunque, la possibilità di assistere a piacevoli deja-vù e, dunque, alla concretizzazione di affari economici ma al contempo in grado di consegnare al mister giocatori importanti e funzionali.

Calciomercato Juventus, non solo Pogba: Cherubini vuole anche Matic dal Manchester United

Potrebbe essere questo il caso di Nemanja Matic, centrocampista del Manchester United che ha in queste settimane annunciato il suo addio ai Red Devils a fine stagione, quando si svincolerà a zero. Su di lui si è subito palesato il forte interesse di nobili realtà europee e, restando in Serie A, della Roma.

Mourinho ha infatti già allenato il serbo e vede in lui il giusto profilo cui affidare le chiavi del centrocampo, da tempo monco di un giocatore del genere a detta dello Special One. A Roma hanno sempre saputo che non sarebbe stato facile arrivare al serbo e, per Pinto, i piani potrebbero ulteriormente complicarsi.

Stando a quanto annunciato da “Tuttosport”, sul quasi ex United sarebbe piombata proprio la Juventus, la quale sta da non poco seguendo anche la situazione di Paul Pogba. Anche il Polpo lascerà la futura rosa di Ten Hag e non disdegnerebbe un approdo in quella Torino che lo ha cullato prima e consacrato poi. E chissà che non possa arrivare proprio con il compagno di squadra numero 31.