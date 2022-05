Dalla Spagna | Calciomercato Juventus, accordo per Marcos Alonso

Calciomercato Juventus, dalla Spagna la notizia la danno per certa: accordo totale per Marcos Alonso e c’è già stato anche il via libera

Dalla Spagna la notizia la danno per certa. Senza possibilità d’appello. Un calciatore che la Juventus aveva messo nel mirino anche per riuscire a coprire il buco che probabilmente lascerà Alex Sandro alla fine dell’anno, e che invece non dovrebbe tornare in Italia. Marcos Alonso, esterno del Chelsea, dovrebbe continuare la propria carriera in Spagna, precisamente al Barcellona che, secondo quanto raccolto dal Post United, avrebbe chiuso praticamente l’operazione.

In tutto questo, inoltre, ci sarebbe anche il via libera da parte dei Blues, che avrebbero acconsentito all’operazione anche per dei motivi familiari che coinvolgono l’ex difensore della Fiorentina che era entrato nel mirino di Cherubini. Che ovviamente, adesso, dovrà cercare di trovare un altro nome da regalare a Massimiliano Allegri.

Calciomercato Juventus, Marcos Alonso al Barcellona

Marcos Alonso, 31 anni, ha un contratto in scadenza nel 2023 con il Chelsea. Adesso le cose in casa Blues sembra si siano sistemate dopo il cambio di proprietà, e tutte quelle uscite, programmate o meno anche per altri calciatori, potrebbero definitivamente avere il via libera. Non c’è da dimenticare in tutto questo che anche Jorginho è un altro obiettivo della Juventus per il prossimo anno. Con l’italo-brasiliano che potrebbe tornare in Italia dopo diversi anni in Premier League e dopo aver vinto tutto con il club londinese.

Se rimane in piedi quindi la pista per il centrocampista, al momento sembra essere definitivamente chiusa quella che portava all’esterno che sicuramente, per caratteristiche tecniche ed esperienza, avrebbe fatto comodo ad Allegri per la prossima stagione.