Calciomercato Juventus, Allegri lo vede andar via: 23 milioni e sì imminente

Calciomercato Juventus, sfuma il colpo per accontentare Allegri. 23 milioni sul piatto, offerta accettata.

Continua il lavoro della dirigenza della Vecchia Signora finalizzato all’ingaggio di un giocatore che possa rinforzare il centrocampo, apparso fin qui come vero e proprio tendine di Achille di una squadra che già dal prossimo anno avrà il must di contendere con il vigore di una volta lo scudetto alle altre concorrenti per la vittoria finale.

Servirà però consegnare ad Allegri una rosa completa e che abbia le caratteristiche ricercate dal livornese, intervenendo a partire dalla regione centrale di campo apparsa fin qui mancante di pedine che potessero soddisfare le richieste del mister.

Sarà proprio il centrocampo a subire le modifiche più importanti nei prossimi mesi, sia in entrata che in uscita. Importantissima, infatti, la generazione di un equilibrio tra acquisti e cessioni da un punto di vista economico ma anche volto ad evitare un affollamento di profili tenuti poi in scarsa considerazione.

Calciomercato Juventus, sfuma Gravenberch: va al Bayern Monaco per 23 milioni

I giocatori monitorati sono stati fin qui diversi e, tra i vari, vi abbiamo spesso detto della possibile trattativa tra Juventus e Ajax per Ryan Gravenberch, catalogabile tra gli elementi di maggiore prospettiva nel suo ruolo.

In scadenza contrattuale tra un anno, il 2002 lascerà l’Olanda quest’estate, complice la volontà del club di non perderlo a parametro zero qualche mese dopo. La destinazione non sarà però Torino, stando a quanto emerge dal Telegraaf.

I fiamminghi hanno infatti deciso di accettare l’offerta del Bayern Monaco di 17 milioni di euro più 6 di bonus. Altro nome da depennare sulla lista di Cherubini.