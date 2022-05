Calciomercato, accordo totale: firma fino al 2027 | Addio Juventus

Tante sono le voci di calciomercato che riguardano le mosse della Juventus nonostante ci sia ancora questa stagione calcistica da concludere.

Del resto si deve per forza di cose già guardare al futuro e focalizzare gli obiettivi su cui concentrarsi, per anticipare la concorrenza. La Juventus sa benissimo di avere bisogno di rinforzi praticamente in tutte le zone del campo e la partenza per fine contratto di Dybala rende prioritario l’ingaggio di un grande campione in attacco. Serve un giocatore che abbia le caratteristiche giuste per essere il partner di Vlahovic, al momento unico punto fermo per Allegri.

Di nomi in questo periodo se ne stanno facendo molti. Di Maria e Zaniolo sono quelli più caldi, soluzioni che sarebbero gradite alla tifoseria anche se si parla di due giocatori dal curriculum diverso e anche dall’età anagrafica molto diversa. Un altro obiettivo per l’attacco bianconero invece rischia di sfumare viste le voci che arrivano dall’estero.

Calciomercato Juventus, David Neres pronto a dire sì al Benfica

Stiamo parlando di David Neres, rapido e tecnico attaccante brasiliano in forza allo Shakhtar Donetsk. Considerata anche la situazione che vive l’Ucraina, il calciatore è pronto a cambiare aria. Ma non ad approdare nel campionato italiano. Come infatti riporta “O Jogo” in Portogallo, Neres ha detto sì alla proposta del Benfica ed è pronto a legarsi alla formazione lusitana con un contratto fino a giugno 2027. Rimane tuttavia ancora da trovare l’accordo tra i club, che tuttavia potrebbe non tardare ad arrivare. Si partirà da una base di 12 milioni di euro.