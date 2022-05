Calciomercato Juventus, Zaniolo ora o mai più: il sorpasso ha preso quota

Calciomercato Juventus, Zaniolo è ancora un obiettivo concreto, adesso ci sarebbe la mossa definitiva: ecco perché.

Calciomercato Juventus, il restyling bianconero sta prendendo forma. L’addio di alcuni elementi fondamentali, come Paulo Dybala, farà strada a nuove importanti pedine. Una di queste, a livello offensivo, potrà essere, proprio, Nicolò Zaniolo. Il pupillo giallorosso è sempre nei primi nomi della lista di Cherubini.

L’acquisto di Zaniolo rappresenterebbe l’evoluzione ideale. Giocatore con la voglia di rilanciarsi con un upgrade europeo. Le doti sono chiare così come le intenzione e adesso le quote di ‘gold bet’ danno a 1.50 il passaggio del gioallorosso in maglia bianconera (quota più bassa di sempre).

Calciomercato Juventus, Zaniolo verso Torino | La quota è bassissima

Una sua permanenza alla Roma invece è data a 2.50. In sostanza, molto più probabile l’addio che la permanenza. Ora i bianconeri lo sanno e possono concludere l’operazione già per la prossima estate. Il grande colpo potrebbe avere proprio il nome di Zaniolo.

Il talento giallorosso classe 1999 con ancora tanta voglia di fare la differenza, nonostante tutto. Uno “juventino” per tifo, da piccolo il giocatore era un supporter bianconero e i tifosi lo sanno e lo desiderano. Potremmo rivedere una Juventus made in Italy con due colpo proprio in arrivo dall’Italia, sia Zaniolo che Raspadori sarebbero i colpi “ideali” per questa nuova Juventus allenata da Massimiliano Allegri che vuole ritornare a fare la differenza in Italia ma anche e soprattutto in Europa. Staremo a vedere se le due società riusciranno a trovare un accordo su un base economica congrua.