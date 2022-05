Juventus-Inter, Inzaghi nei guai: problema al ginocchio per un titolarissimo

Brutte notizie per Inzaghi in vista della finale di Coppa Italia tra Juventus ed Inter: un titolarissimo finisce KO.

Con la vittoria – sofferta ma complessivamente meritata – maturata contro il Venezia, la Juventus ha di fatto consolidato il quarto posto in classifica, che vale la qualificazione in Champions League. Nella prossima di campionato, contro il Genoa, agli uomini di Allegri basterà un pareggio per avere la matematica certezza del piazzamento tra le prime quattro, a meno che il Bologna non fermi stasera la Roma.

Notizie positive in casa bianconera, con Vlahovic e compagni che – tra dieci giorni – sono attesi dalla sfida contro l’Inter, valida per la finale di Coppa Italia. Un appuntamento per il quale il tecnico livornese spera di recuperare alcune pedine fondamentali. I nerazzurri, intanto, che hanno risposto alla vittoria del Milan contro la Fiorentina espugnando la Dacia Arena per 1-2, sono in piena corsa Scudetto. Tuttavia, nel corso della sfida contro i friulani, negli ultimi minuti di gioco Simone Inzaghi è stato costretto a togliere dal campo l’infortunato Barella: il centrocampista ex Cagliari, secondo quanto riferito da DAZN, avrebbe rimediato un problema al ginocchio destro. Chiaramente le sue condizioni andranno valutate nel corso dei prossimi giorni con estrema cautela, alla luce del tour de force che vedrà impegnata la compagine di Inzaghi.