Formazioni ufficiali Juventus-Venezia, sorpresona Allegri | Bocciatura top

Juventus-Venezia, le formazioni ufficiali della gara dell’Allianz Stadium: novità importante dal primo minuto. Le scelte di Allegri.

Tutto pronto all’Allianz Stadium per il fischio d’inizio di Juventus-Venezia, match valido per la trentacinquesima giornata del campionato di Serie A. Appuntamento al quale i bianconeri, che non vincono tra le mura amiche da due gare – l’ultimo successo risale al confronto contro la Salernitana – vogliono consolidare il quarto posto, restando in scia del Napoli.

Alcune defezioni ha spinto Allegri a lanciare dal primo minuto Miretti: per la prima volta in stagione, il giovane centrocampista partirà titolare. Stringe i denti Danilo, che a causa della concomitante assenza di De Sciglio e Cuadrado, agirà sull’out di destra. In attacco spazio a Vlahovic e Morata. Al fianco di De Ligt, agirà Leonardo Bonucci, con Pellegrini sull’out mancino che ha vinto il ballottaggio con Alex Sandro. Nuova chance anche per Federico Bernardeschi.

JUVENTUS Szczesny, Danilo, Bonucci, De Ligt, Pellegrini, Bernardeschi, Zakaria, Miretti, Rabiot, Vlahovic, Morata.

VENEZIA: Maenpaa, Mateju, Caldara, Ceccaroni, Haps, Crnigoj, Vacca, Ampadu, Aramu, Henry, Cuisance.