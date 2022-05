Cosa succederà nelle prossime settimane per quanto riguarda il calciomercato della Juventus? Il quadro è in continua evoluzione.

La dirigenza avrà senz’altro già messo nel mirino quei calciatori che reputa adatti alle idee di gioco di mister Allegri. Elementi giovani che possono essere le colonne della squadra bianconera per i prossimi anni, adatti per aprire un nuovo ciclo vincente. Per adesso la decisione più importante presa riguarda il futuro di Dybala, che non rinnoverà il contratto con i bianconeri. Bisognerà cercare un sostituto all’altezza.

Rimane da capire adesso quale sarà il futuro di un altro elemento del reparto offensivo bianconero. Stiamo parlando ovviamente di Federico Bernardeschi. Ogni giorno che passa il calciatore, che pure viene utilizzato con continuità da Allegri, sembra allontarsi dal bianconero.

Calciomercato Juventus, si allontana sempre più il rinnovo di Bernardeschi

Anche ieri il trequartista ex Fiorentina non è riuscito a fare la differenza e ha lasciato il campo dopo 58 minuti, sostituito da Dybala. Una prestazione non certo all’altezza, in un momento molto delicato per la sua carriera. Da lui ci si aspettava decisamente di più, considerato che c’è da convincere il club al rinnovo contrattuale. Che al contrario rischia di non esserci. Il suo accordo scade nel prossimo giugno e ancora non è arrivata la fumata bianca, tutt’altro. Secondo le indiscrezioni dell’ultimo periodo ci sarebbe ancora distanza tra la domanda e l’offerta bianconera, che potrebbe anche non concretizzarsi. Con Bernardeschi che dunque, come Dybala, sarebbe libero di accasarsi altrove a parametro zero. La partenza del trequartista ed esterno obbligherebbe la Juve a cercare nel prossimo mercato un calciatore con le sue caratteristiche.