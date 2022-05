Calciomercato Juventus, Cherubini lo ha scartato | Doppia pista per il regalo Champions

Calciomercato Juventus, Cherubini lo ha scartato a gennaio. Mentre c’è una doppia pista pronta come regalo Champions per Massimiliano Allegri

Sarebbero due le piste calde per il prossimo anno. Con una, che era uscita fuori lo scorso gennaio, che sarebbe stata bocciata da Cherubini quasi subito, visti i feedback che sono arrivati dagli scouting della Juventus. Insomma, l’area sportiva della società bianconera avrebbe le idee ben chiare per la prossima stagione.

Ovviamente, in mezzo al campo, servono degli innesti e anche importanti. Ed è per questo che non è mai passata del tutto la pista che porta a Jorginho del Chelsea, soprattutto adesso che i Blues hanno un nuovo proprietario e che di conseguenza potrebbe prendere le redini del mercato che era stato bloccato. Insomma, ci sono dei nomi sicuramente importanti, altri un poco meno. Ma andiamo a scoprire quali sono.

Calciomercato Juventus, ecco i regali per Allegri

Secondo Dario Pellegrino il primo none, quello bocciato, sarebbe quello di Kamara. In uscita dal Marsiglia, non avrebbe convinto la Juventus che di conseguenza si starebbe muovendo verso altre situazioni. Sono invece due gli elementi che appaiono decisamente più proponibili, perché piacciono dalle parti della Continassa.

Parliamo di Kone del Borussia Monchengladbach e di Onana del Lilla. Entrambi classe 2001 – si guarda non solo al presente ma anche al futuro, hanno dei contratti molto lunghi con i rispettivi club, ma secondo transfermarket il costo del cartellino si aggirerebbe intorno ai 10-15 milioni di euro per tutte e due i profili seguiti. Insomma, anche sotto l’aspetto economico sembrano delle operazioni sicuramente fattibili. Nomi caldi che potrebbero essere accostati con molta insistenza nei prossimi mesi alla società bianconera. Che in mezzo al campo, come abbiamo più volte spiegato, ha bisogno di una vera e propria rivoluzione.