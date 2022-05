Calciomercato Juventus, UFFICIALE: colpo da 50 milioni di euro.

La Juventus di Max Allegri ha già portato a termine una trattativa di mercato ed è una di quelle davvero “pesanti”. In seguito alla qualificazione matematica in Champions grazie al pareggio della Roma ieri sera, la dirigenza sportiva ha portato a termine l’acquisto del campione europeo.

In realtà l’accordo tra club e calciatore era già stato preso tempo addietro, nell’ottobre 2020 per la precisione, quando la Juventus era riuscita a formalizzare l’accordo per il passaggio per l’ala della nazionale in bianconero. La formula comunicata all’atto della firma era quella del prestito, con obbligo o diritto di riscatto in base ai risultati raggiunti dalla “Vecchia signora” nella stagione corrente.

Calciomercato Juventus, la Champions consegna Chiesa ad Allegri

Tra le condizioni presenti nel comunicato ufficiale che avrebbero costretto la Juventus all’obbligo di riscatto figurava quella della qualificazione in Champions per la stagione 2022/2023 e ieri sera la Juventus ha raggiunto proprio questo obiettivo. Ecco quindi che Agnelli si vedrà costretto a sborsare alla Fiorentina di Commisso un totale di 50 milioni di euro per il completamento dell’acquisizione del cartellino della stella toscana. Considerando però che nelle apparizioni antecedenti all’infortunio, così come aveva già fatto all’Europeo, Chiesa si era dimostrato un vero e proprio trascinatore, capace di spostare gli equilibri del match, possiamo dire senza indugi che la somma sopracitata sta piuttosto stretta alla Fiorentina, che avrebbe sicuramente potuto guadagnare molto di più se quest’anno fosse stata essa stessa a cedere a titolo definitivo il calciatore a uno dei numerosi top club interessati.