Calciomercato Juventus, pazza idea Skriniar: assalto ad una condizione

Calciomercato Juventus, il difensore nerazzurro va in scadenza nel 2023 e potrebbe finire nel mirino dei bianconeri.

Non capita spesso che due club grossi come l’Inter e la Juve facciano affari d’una certa portata. L’ultima volta che ci hanno provato risale ai tempi dello scambio Guarin-Vucinic e ricordiamo tutti, certamente, come andò a finire. Questa potrebbe essere però la volta buona. Una tra le due squadre ha quello di cui l’altra ha bisogno: un difensore degno di questo nome che possa raccogliere l’eredità di Giorgio Chiellini.

Il difensore in questione risponde al nome di Milan Skriniar ed è, appunto l’uomo su cui Massimiliano Allegri e i suoi hanno messo gli occhi. Non si tratta di un’indiscrezione campata in aria: anche Tuttosport, nell’edizione odierna, conferma che l’allenatore bianconero è sulle orme del centrale slovacco.

Calciomercato Juventus, se lo slovacco non rinnova l’Inter potrebbe decidere di cederlo

“In una riunione – ha fatto sapere ancora il direttore della testata, Guido Vaciago, a Juventibus – Allegri aveva buttato giù il nome di Skriniar, il cui contratto con l’Inter scade nel 2023. L’Inter ha bisogno di vendere, e se non rinnoverà il contratto rischia di essere un problema: si tratta di un’ipotesi, una delle tante.”

L’idea di averlo in squadra ha infiammato la tifoseria bianconera: Skriniar è uno dei giocatori più ambiti nel suo ruolo ed è perfetto per colmare il “vuoto” che sarà lasciato dallo storico capitano. Non l’hanno invece presa bene, ma questo era prevedibile, i tifosi nerazzurri. Non resta che capire, a questo punto, se l’operazione si farà o meno e se la Juventus del futuro potrà fare o meno affidamento su di lui.