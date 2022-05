Calciomercato Juventus, 16 milioni sul piatto: la risposta che fa godere Allegri

Calciomercato Juventus, 16 milioni la proposta per il centrocampista con tanto di risposta della dirigenza, ecco cosa è successo.

Calciomercato Juventus, la stagione 2021-2022 è ormai agli sgoccioli; e mentre in testa alla classifica infuria la lotta tra Milan e Inter per la conquista dello Scudetto, l’ultima giornata ha consegnato la qualificazione alla prossima Champions League per Napoli e Juventus. Le due squadre possono ora concentrarsi sul mercato, che potrebbe vederle rivaleggiare per un obiettivo comune a centrocampo, ovvero Hamed Junior Traorè.

Il 22enne ivoriano sta vivendo la miglior stagione della sua carriera, in cui ha già totalizzato 8 goal e 4 assist tra tutte le competizioni per il Sassuolo, mostrando una crescita esponenziale nelle proprie prestazioni, soprattutto nella seconda parte di stagione.

Calciomercato Juventus, il Sassuolo chiede 25 milioni per Traorè

È di oggi la notizia data dal giornalista di ‘Calciomercato.com’ Daniele Longo direttamente sul suo profilo Twitter, secondo cui i neroverdi avrebbero rifiutato un’offerta di 16 milioni più bonus da parte del Napoli. La richiesta del club emiliano si aggirerebbe intorno ai 25 milioni, una cifra non eccessiva se si considera la giovane età di Traorè, il suo potenziale e la sua già rilevante esperienza in serie A (quattro stagioni tra Empoli e Sassuolo).

Alla finestra ci sarebbero anche Milan e Roma, oltre alla già citata Juventus. I bianconeri hanno disperato bisogno di rinnovare il proprio centrocampo (senza dubbio il punto debole della rosa negli ultimi anni) e potrebbero puntare proprio su Traorè, grazie anche agli ottimi rapporti con la dirigenza del Sassuolo, con cui l’anno scorso hanno chiuso l’operazione Locatelli. Il giocatore potrebbe rappresentare un’operazione relativamente low-cost e di prospettiva per il futuro del centrocampo della Juve.