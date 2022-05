Calciomercato, bye bye Juventus: vola subito da Ancelotti

Calciomercato Juventus, il centrocampista sembra ormai destinato a vestire la maglia del Real Madrid. Ecco perché.

Calciomercato Juventus, per lungo tempo la dirigenza bianconera si era mossa per il potenziale acquisto di Tielemans, centrocampista belga del Leicester City cercato dalle big d’Europa ma adesso il Real Madrid di Ancelotti sembra la squadra più vicina a chiuderlo .

Secondo infatti il ‘Daily Mail’, il Real Madrid sarebbe, al momento, il club con maggiori chances di chiudere l’acquisto del cartellino di Youri Tielemans.

Calciomercato Juventus, Real pronto a chiudere l’operazione Tielemans

A lungo tempo anche nel mirino dei bianconeri, alla fine il belga sembra indirizzato verso Madrid. Giocatore di qualità e anche molto abile in fase offensiva. Talento assoluto del Leicester, adesso può partire e ambire ad alti livelli. Probabilmente nelle prossime settimane ci saranno novità in merito ma ciò che viene riportato dal “Daily Mail” non lascia dubbi sul futuro del belga.

La Juventus intanto si concentra su altri obiettivi. Sempre dalla Spagna potrebbe arrivare un colpo davvero importante, il Barcellona metterebbe sul mercato un profilo davvero ideale per Allegri, stiamo parlando di Frankie De Jong, centrocampista olandese davvero voluto e ideale se pensato negli undici titolari di mister Allegri, oltre ad essere il regista che in questo momento manca proprio in casa bianconera. In attesa di scoprire come andrà a fine la trattativa, la Juventus sembra, però, rinunciare all’obiettivo Tielemans ormai sempre più vicino ai blancos.