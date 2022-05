Calciomercato Juventus, ingaggio alla Vlahovic: Cherubini lo riporta in Serie A

Calciomercato Juventus, l’obiettivo di Cherubini è di riportarlo in Serie A, con un ingaggio alla Vlahovic: ecco di chi si tratta.

Calciomercato Juventus, i bianconeri devono rinforzarsi in mediana. L’obiettivo, anzi, il possibile doppio colpo di mercato arriverebbe dall’estero. Si sono fatti tanti nomi ma adesso, anche per la fattibilità dell’operazione, il caso Paredes sembra sempre più concreto.

Stando infatti a ‘Tuttosport’, il caso Paredes, adesso sembra più fattibile che mai. La richiesta del Psg ammonta a 20 milioni e lo stipendio sarebbe in linea con i piani societari, cioè non supererebbe i 7 milioni.

Calciomercato Juventus, Paredes si avvicina | Stesso stipendio di Vlahovic

Con un passato in Serie A, il centrocampista argentino sarebbe pronto per il rientro nel campionato che l’ha reso celebre a livello europeo. Il suo posto al Psg sembra sempre più compresso e la necessità di giocare il più possibile ha già fatto scegliere lo stesso giocatore, voglioso di ritornare protagonista in un progetto vincente.

La Juventus ha necessità di rilanciarsi subito, già dalla prossima stagione, pertanto gli acquisti saranno ponderati e in linea a questa direttiva: avere profili pronti già nell’immediato ma che possano fare differenza anche in futuro. L’argentino attualmente guadagna 7 milioni di euro, gli stessi che guadagna Dusan Vlahovic, e anche la cifra massima stabilita dalla dirigenza bianconera per un giocatore tesserato in rosa. Il costo del cartellino ammonta a 20 milioni euro e anche questa cifra sembra essere nelle corde della dirigenza, in sostanza, i presupposti per chiudere la trattativa sembrano più che buoni.