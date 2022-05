Calciomercato Juventus, regalone in mediana | Trattativa già avviata

Calciomercato Juventus, trattativa già avviata per accontentare Allegri in uno dei reparti apparsi maggiormente in difficoltà in questi ultimi anni.

Che a Torino arrivi almeno un nuovo centrocampista è ormai chiaro a tutti, da tempo. La richiesta di Allegri è stata chiara, soprattutto alla luce delle tante difficoltà vissute dallo scacchiere in questo reparto già sotto le gestioni di Pirlo e Sarri.

I nomi attenzionati fin qui sono tanti e, caratteristiche a parte, ognuno sembra poter giungere a condizioni diverse. Il piano di Cherubini è dunque quello di cercare il giusto compromesso tra un ingaggio funzionale tatticamente ma al contempo ben ponderato a livello finanziario.

Vi abbiamo da poco raccontato della possibilità di assistere ad una vera e propria beffa per il Real Madrid grazie al piano escogitato dalla Vecchia Signora per il talentuoso centrocampista di Premier League. Questo scenario non esclude però interventi importanti nel prossimo trimestre estivo, come confermato anche da diverse fonti estere.

Calciomercato Juventus, trattativa avviata con il PSG per Leandro Paredes

In particolar modo, riferiamo di seguito degli ultimi aggiornamenti di Fichajes.net. Secondo il portale iberico, infatti, la Juventus sarebbe già in trattativa per Leandro Paredes. Il centrocampista argentino che conosce la Serie A dopo le esperienze tra Empoli e Roma andrà in scadenza nel 2023 ed è ormai ai margini del progetto francese.

Il PSG chiede circa 20 milioni di euro, cifra importante e che Cherubini e colleghi non si sono detti disposti a garantire. Ciò non ha però interrotto i dialoghi tra i coinvolti che continuano ad essere in contatto, alla ricerca di un punto di incontro per assecondare le volontà di tutte le parti in causa. Compresa quella del giocatore, anelante ad un ritorno da protagonista nel nostro campionato.