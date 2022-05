Quali saranno le mosse della Juventus nel prossimo calciomercato? Difficile dirlo in questo momento, è logico che si guarda già alla prossima stagione.

L’obiettivo Champions è stato agguantato con tre giornate d’anticipo e questo consentirà non solo di avere un palcoscenico importante in Europa, ma anche di poter contare su introiti economici importanti che si potranno reinvestire in chiave mercato. Del resto sia mister Allegri che la tifoseria sperano in un’estate calda dal punto di vista dei trasferimenti.

Ci sarà infatti un organico da ritoccare in profondità, visto che non ci sarà reparto della Juve che non sarà interessato da cambiamenti. L’obiettivo infatti è quello di abbassare l’età media della rosa, puntando su elementi che possano essere per anni delle colonne della squadra bianconera. Un discorso che potrebbero però vedere delle eccezioni, specie se si cercherà di portare a Torino giocatori di straordinaria qualità ed esperienza.

Calciomercato Juventus, bianconeri e Psg su Casemiro

La stampa brasiliana ha rilanciato una importante indiscrezione di calciomercato che vedrebbe il Psg e la Juventus duellare per un centrocampista che non ha bisogno di presentazioni, uno dei più forti del mondo, a segno anche nella finale Champions con il Real Madrid. Stiamo parlando di Casemiro: il calciatore brasiliano è uno stroardinario equilibratore di gioco, fondamentale sulla linea mediana. Il Real Madrid, intenzionato a “svecchiare” la rosa, è pronto a cedere il suo giocatore. Comunque legato da un contratto con gli spagnoli fino al 2025. A frenare la trattativa potrebbero essere le cifre, visto che il Real per Casemiro chiederebbe 50 milioni di euro, una somma decisamente alta per un giocatore che ha comunque 30 anni. E poi c’è la questione ingaggio: sembrano troppi i 9 milioni attualmente percepiti dal mediano.