Calciomercato Juventus, ha vinto Mendes | Intesa vicina e Allegri KO

Calciomercato Juventus, intesa vicina tra il giocatore e i rivali in campionato. Adesso l’operazione potrebbe chiudersi realmente.

Calciomercato Juventus, l’obiettivo a centrocampo potrebbe diventare, presto, una rassegnazione. Stando infatti alle ultime indiscrezioni, riportate direttamente da ‘Nicolò Schira’ su Twitter, il futuro di Renato Sanches potrebbe essere in Serie A ma non alla Juventus.

Mendes, il super agente di Cristiano Ronaldo, avrebbe già trovato l’accordo con la rivale rossonera per il passaggio a Milano del centrocampista portoghese. Proprio Renato Sanches è l’obiettivo principale di Maldini e soci per la prossima stagione.

Calciomercato Juventus, Renato Sanches si avvicina al Milan | Operazione a rischio

Un operazione sempre più vicina alla chiusura. Il futuro del ragazzo, adesso, potrebbe essere proprio in maglia rossonera. Ad orchestrare l’operazione ci sarebbe l’agente Mendes molto conosciuto anche per essere il procuratore di Cristiano Ronaldo e che permise, proprio qualche anno fa, il passaggio del fenomeno portoghese in maglia bianconera.

Ma adesso non ci sarà un “CR7 bis” almeno stando alle indiscrezioni. Renato Sanches è reputato una priorità per i rivali rossoneri che lo vedrebbero integrato alla perfezione nelle disposizioni tattiche di mister Pioli. Staremo dunque a vedere cosa succederà ma la strada che portava Sanches a Torino sembra -ormai- lontana. La Juventus, molto probabilmente, si concentrerà su altri obiettivi, uno su tutti, Sergej Milinkovic Savic sempre in cima alla lista dei preferiti di Cherubini.